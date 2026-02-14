満身創痍（そうい）で五輪連覇に挑んだスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）の挑戦に列島が感動の嵐に包まれた。

男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野は２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点をマークしたが、１回目と３回目は無念の転倒。７位に終わり、冬季五輪日本人初の４大会連続の表彰台は逃した。

平野は１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。不屈の闘志で負傷から復帰し、１１日の予選は７位で通過。この日の決勝では表彰台には届かなかったが、最後まで諦めずに戦い抜いた。

Ｘ（旧ツイッター）では午前５時の時点で「ハーフパイプ」がトレンドランク１位、２位に「平野歩夢」など関連ワードが上位を占めた。

ネット上では「平野歩夢の生き様見せてもらいました」「頑張ったよ偉いよ」「骨折しててこれはほんとすごいな」「最後まで諦めない姿勢素晴らしかった」「惜しかった…でもこれが骨盤骨折してる人の演技なんて信じられないよ…」「本当に感動をありがとうです！」「世界で１番かっこよかったです」「マジでとんでもないレベル」「正真正銘の王者でファイター」「胸がいっぱいだ」「攻めた！ありがとう！！感動したっっ泣ける」「みんなに勇気を与えてくれた」「本当に偉大なチャンピオンだったよ」「バチかっこよかった」「朝から涙でぐちゃぐちゃです」「後輩くん達が背中追っかけて頑張ってる！この後見ててほしい」「痛いだろうに最後まで立派だった」「うううう…骨折しながらも最後まで果敢に攻める姿がかっこよかった」「平野歩夢くんの演技が私の中でナンバーワンです」