◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。

冒頭の４回転ルッツを決めると、３回転半―オイラー―３回転サルコーも着氷。４回転―３回転の連続トウループ、単発の４回転トウループを降りていった。演技後は笑顔を見せ、日下コーチと抱き合った。

１０日のＳＰは２本目の４回転―３回転の連続トウループで力が入りすぎ、後ろが２回転に。ミスが出た演技直後は謝るように手を合わせ、四方に頭を下げていた。そんな中でも「楽しく滑れた。フリーは気持ちを切り替えて、いい形でオリンピックを終われるように」と前を向いた。

日本が２大会連続の銀メダルを手にした８日の団体男子フリーで五輪デビューを飾った。最終滑走でプレッシャーのかかる状況だったが、「火の鳥」の曲に乗せ、冒頭の４回転ルッツなど、ジャンプをミスなくまとめた。自己ベストを更新する１９４・８６点をマークし、２位に入る会心の演技だったが、米国のイリア・マリニンには５・１７点及ばず。団体金メダルを逃しキス・アンド・クライでは約３分間、顔を覆い悔し涙が止まらなかった。悔しさをバネに臨んだ今大会個人フリー。重圧をはねのけ、再び会心の演技を見せた。ＳＰ終了時点ではメダル圏内まで１３・８５点と大きな差だったが、「火の鳥」の雄大な音楽に乗り、会場を湧かせた。