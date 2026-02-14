オリックス・九里が、「直球縛り」で今春初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨むことを宣言した。

第4クールの15日に、自身にとって今春初の実戦形式に登板予定。直球のみの投球は打者にも伝える意向で、「真っすぐをゾーンの中にしっかり投げた中で、打者がどう感じるかを聞いてみたいのが一番。次の実戦に向けて何かを見つけることができたらいい」と、意図を説明した。

初日からブルペンで350球を投げ込むなど、今キャンプは既に1000球近い投球数に達している。ブルペンでは既に変化球を解禁するなど、シーズンに向けての戦闘態勢は着々と整っている様子だ。

この日は休日を返上し、宮崎・清武で行われているキャンプ地で自主練習。キャッチボール相手の高卒6年目左腕・佐藤一には「クイックで投げたした時にいきなりボールが弱くなったので、どういう意識で投げているのかなと思って」と、体重移動などフォームの出力面について助言を惜しまなかった。「聞かれたことに関しては全然伝えますし、そのスタンスは全然変わらないです」。グラウンド内外での貢献が光る経験豊富なタフネス右腕が、実戦モードへと移る。

（阪井 日向）