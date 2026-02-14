◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、3大会連続出場の21年世界選手権覇者・戸塚優斗（24＝ヨネックス）が95.00点で金メダルを獲得した。11日の予選はトリプルコーク（TC）1440を決めて2位通過。決勝2回目でトリプルコーク（TC）1440のコンボ（2連続）を成功させ、ハイレベルとなった決勝でも攻めの姿勢で“3度目の正直”を果たした。22年北京大会の平野歩夢に続き、日本勢2大会連続の金メダルとなった。

「ピカピカだし重いし、この重さ以上のものが詰まってるなって」

ようやく手にした金メダル。表彰台では感極まり、うれし涙があふれた。「本当に夢の一つが叶ったというか、五輪はうまく滑れなくて、ずっと苦しんできたが、やっとこの何年かやってきたことが報われたというか、結果として出たなと思う」とうなずいた。

表彰台の中央に立ち、「本当に、涙出ちゃいました。感動したし、何回も辞めよう辞めようと思ったけど、いろんな人に支えられてここまで来られて、感謝している」と振り返った。

指先にはゴールドに輝くネイルも。決勝前日に金メダルへの思いを込めたことを明かし、「すごく合ってるんじゃないですかね、このメダルと」とはにかんだ。

試技1回目は途中でバランスを崩しかけたが、持ち直してフルメーク。91.00点をマークし、2位につけた。試技2回目は難易度を上げ、トリプルコーク（TC）1440のコンボ（2連続）を成功させた。95.00点と得点を伸ばし、トップに立った。メダルを確定させて臨んだ3回目は、最後のトリックで転倒したものの、逃げ切った。

初出場だった18年平昌五輪は決勝2回目に激しく転倒し、11位。22年北京五輪は10位。4年に一度の五輪は、戸塚にとって屈辱と苦い思い出だけが残る舞台だった。“3度目の正直”でようやく一番輝くメダルを手にした。