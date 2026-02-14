「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。

戸塚は「本当に夢のひとつが叶った。長い五輪が平昌から始まって、うまく滑れず苦しんでいたが、、この何年かでやってきたことが報われて結果として出た」と笑顔。表彰式では「涙が出ちゃいました。感動したし、ここまでこれて何回も辞めよう辞めようと思ったが、いろんな人に支えられて感謝してます。（金メダルは）ぴかぴかで、重いし、（金メダルは）ぴかぴかで重いし、重さ以上のものが詰まってますね」と喜んだ。

１回目で１４４０を連続で繰り出すなど、高難度の技を難なく成功。９１・００で２位につけた。２回目はさらに難度を上げ、トリプルコーク１４４０のコンボなど大技を次々と成功し、高得点を確信するガッツポーズ。９５・００でトップに立ち、場内から歓声とどよめきが起こった。

３度目の五輪で悲願の金メダル。表彰式では自分の名前が呼ばれる前から涙が止まらず。表彰台へ上がると、顔を覆って男泣き。銅メダルの山田とグータッチ、銀メダルのジェームズと熱い抱擁を交わした。

◆戸塚優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市出身。３歳からスノーボードを始め、小学３年からハーフパイプに取り組む。２０１７年に全日本選手権優勝。１８年平昌五輪１１位。２２年北京五輪１０位。神奈川・光明学園相模原高を卒業後、日体大に進学。ヨネックス所属。１６９センチ、６４キロ。