NY株式13日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　49541.61（+89.63　+0.18%）
ナスダック　　　22608.54（+11.39　+0.05%）
CME日経平均先物　57510（大証終比：+520　+0.90%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10446.35（+43.91　+0.42%）
独DAX　 24914.88（+62.19　+0.25%）
仏CAC40　 8311.74（-28.82　-0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.410（-0.046）
10年債　 　4.056（-0.042）
30年債　 　4.699（-0.034）
期待インフレ率　 　2.295（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.755（-0.024）
英　国　　4.416（-0.036）
カナダ　　3.256（-0.026）
豪　州　　4.748（-0.059）
日　本　　2.216（-0.016）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.76（-0.08　-0.13%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.70（+103.30　+2.09%）

ビットコイン（ドル）
68925.25（+3143.82　+4.78%）
（円建・参考値）
1053万2467円（+480407　+4.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ