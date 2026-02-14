ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８９ドル高 シカゴ日経平均先物は５万７５１０円
NY株式13日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 49541.61（+89.63 +0.18%）
ナスダック 22608.54（+11.39 +0.05%）
CME日経平均先物 57510（大証終比：+520 +0.90%）
欧州株式13日終値
英FT100 10446.35（+43.91 +0.42%）
独DAX 24914.88（+62.19 +0.25%）
仏CAC40 8311.74（-28.82 -0.35%）
米国債利回り
2年債 3.410（-0.046）
10年債 4.056（-0.042）
30年債 4.699（-0.034）
期待インフレ率 2.295（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（-0.024）
英 国 4.416（-0.036）
カナダ 3.256（-0.026）
豪 州 4.748（-0.059）
日 本 2.216（-0.016）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.76（-0.08 -0.13%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.70（+103.30 +2.09%）
ビットコイン（ドル）
68925.25（+3143.82 +4.78%）
（円建・参考値）
1053万2467円（+480407 +4.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
