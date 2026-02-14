グールズビー・シカゴ連銀総裁の発言が伝わり、「米ＣＰＩのデータには明るい材料もあれば懸念材料もある」とした上で「サービス部門のインフレは依然かなり高い水準」と警戒感を示した。



・米ＣＰＩデータには明るい材料もあれば懸念材料も。

・サービス部門のインフレは依然かなり高い水準。

・堅調な１月雇用統計は安定化の兆しと期待。

・金利はさらに相当な引き下げ余地あり。

・物価安定の進展を確認する必要。

・経済で最も強いのは米消費者。

・ＦＲＢ政策の引き締め度合いは不明。

・警戒は継続。サービス部門のインフレは抑制されていない

・目標を大幅に上回るサービスインフレは危険信号。

・利下げ前倒しには追加情報が必要。

・１２月に利下げを見送るのが賢明だったと考え続ける。

・インフレが２％なら、さらに数回の利下げが可能。

・現時点ではインフレ２％への回帰軌道にはない。

