NY原油先物3 月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.89（+0.05 +0.08%）



ニューヨーク原油は小動き。３月限の帳入値は小幅高となったが、その後は小幅なマイナスサイドに転じている。この日は前日の国際エネルギー機関（ＩＥＡ）月報を受けた急落に対する水準固め商状となり、比較的小幅なもみ合いで推移した。今週は月報が３本発表されるなか、焦点となっている米国とイランの緊迫化がひとまず小康状態となり、この日は新規の決め手材料難の感が強くなった。前日の安値を小幅に更新したものの、安値からは切り返した。



