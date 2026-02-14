戸塚優斗が悲願の金メダル獲得！山田琉聖が銅メダル、平野流佳4位、前回覇者の平野歩夢は7位で連覇ならず【ミラノ・コルティナ五輪 男子ハーフパイプ】



戸塚優斗 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月13日（金）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間13日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、95.00点をマークした戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダルを獲得した。五輪3大会連続出場の戸塚は3度目の正直で悲願の金メダルを手にした。

これで日本勢は22年北京五輪の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）に続き、2大会連続の金メダルとなった。

銀メダルは93.50点でオーストラリアのスコッティ・ジェームズ、銅メダルに92.00点で山田琉聖（19＝専門学校JWSC）が輝いた。

4位に91.00点で平野流佳（23＝INPEX）、連覇そして4大会連続のメダル獲得を狙った平野歩夢は86.50点の7位で惜しくもメダルに届かなかった。



戸塚は冒頭からトリプルコーク1440を2連続で成功。高さ、回転スピード、着地の安定感は圧倒的だった。

特に1発目のキャブ・トリプルコークは会場の空気を一変させた。続くフロントサイド・トリプルコークも完璧に決め、難度を落とさないまま終盤まで滑り切った。

着地はすべてクリーン。流れ、完成度、難度のバランスが高く評価され、今大会最高の95.00点が提示された瞬間、スタンドは総立ちとなった。この2本目のスコアが最後まで破られることはなかった。

銅メダルの山田は1本目で92.00点をマークし首位発進。2本目は失敗したが、最終3本目でも92.00点を記録し銅メダルを確定させた。

前回北京大会金メダリストの平野歩夢は1月のワールドカップで激しく転倒し、複数箇所を骨折。それでも懸命なリハビリを経て五輪の舞台に立った。最終3本目で逆転を狙ったが転倒。86.50点で7位となり、連覇はならなかった。



＜スノーボード男子ハーフパイプ結果＞

金メダル：戸塚優斗（日本）95.00点

銀メダル：スコッティ・ジェームズ（オーストラリア）93.50点

銅メダル：山田琉聖（日本）92.00点

4位：平野流佳（日本）91.00点

7位：平野歩夢（日本） 86.50点