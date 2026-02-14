さらば、松江。さらば、錦織（吉沢亮）。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第19週「ワカレル、シマス。」（演出：村橋直樹）ではヘブンが愛でる虫と錦織が重なって見えた。舟形の虫かごは人生の象徴のようでもある。第19週には生きとし生けるものがなぜ悲しいのか、そんな問いがあった。

トキ（髙石あかり）のラシャメン疑惑が沈静化したものの、知らず知らず当人の心の傷は深くなっていた。フミ（池脇千鶴）もヘブン（トミー・バストウ）も密かにトキを心配して、ヘブンは熊本に移住を決意する。誰も知らないところでゼロから生き直すことにしたのだ。

ショックを受けたのは錦織だ。ヘブンに心酔しきって、これまでひたすら尽くしてきた。自分が校長となりこれからもヘブンと共に松江の教育向上のために二人三脚で歩んでいこうとしていた矢先。しかも、錦織には相談のひとつもなかった。

移住するらしいと聞いたのがヘブンの口からでなく、江藤知事（佐野史郎）からの又聞きであったことのショックはいかばかりか。「文学的にも気が合う唯一の親友」ではなかったのかーーと錦織は大変な絶望を味わったと思う。ヘブンの著書『日本滞在記』に書かれた「文学的にも気が合う唯一の親友」という一節を何度も何度も読み返し、思わず顔がほころんでいた、その気持ちの置き場をふいに取り上げられてしまった錦織の憔悴ぶりには目を覆うものがあった。

『日本滞在記』の次作のテーマはヘブンの好きな虫がいいと錦織は提案し、自身は虫が嫌いにもかかわらず、虫を飼い、資料を集める。若干、先走り過ぎていたようにも思う。以前から、思い込みが激しく、ナイーブ過ぎるところがあったようにも感じるが、ひたすら純粋で一生懸命で視ていて同情しかわかない。これは吉沢亮の演技によるものでもあると思う。聡明さが前提にありながら、ともすればそれが行き過ぎると、ちょっとおかしく見える感じ。その理屈を超えた無意識の領域の造形が巧みだ。

ヘブンが松江にいないのであれば、無理して校長になることもないと錦織は庄田（濱正悟）に校長の座を譲る。そもそも錦織は帝大を出ていなくて、教員免許ももっていなかった。現代だったら、学歴詐称、無免許と責められる案件であるが、当時、様々なシステムが変化していくごたごたの渦中で有耶無耶にできたようだ。帝大を落ち免許もなくてもそれは不運なだけで能力はあったから、周囲は資格にこだわらず、錦織をリスペクトしていたのだろう。実際、学歴や資格というルールからはみ出しても能力の高い人はいるし、優秀ながら貧しいがために教育を受けることがかなわなかった不遇な才能もあるだろう。錦織はそういった、恵まれなかった人の代表である。

錦織がさらに悲しいのは、病に冒されてしまうことだ。第95話、旅立つヘブンの見送りに行かなかった錦織。ふと咳き込むと、喀血する。自分の運命を悟るような表情になるが、激しいショックではなく儚い受容であることがまた物悲しさを募らせる。

見送りに行かなかったが、錦織がそっとヘブンの家に置いてきた舟形の虫かごと虫がヘブンと共に海を渡る。ヘブンが抱えた籠のなかの虫の声はまるで、ヘブンと錦織の心が呼応するかのように哀切を奏でる。

舟形の虫かごは、ヘブンのモデル・小泉八雲が愛用していたもので記念館にも展示されているそうだ。史実的には錦織のモデル・西田千太郎がこの籠を送ったわけではないようだが、ドラマではこの籠をヘブンと錦織の友情の象徴にしたアイデアは冴えている。

小泉八雲が虫について書いた随筆『草ひばり 一寸の虫にも五分の魂――日本のことわざ』というものがある。筆者は『小泉八雲集』（新潮文庫・上田和夫訳）で読んだ。草ひばりとはコオロギのことだ。

小泉八雲が虫の鳴き声について、深遠な哲学のような文章を綴る。でも、思考に深く潜っていく入り口は「このちっぽけな歌は恋の歌である」なのだ。八雲は恋に焦がれた虫の声の美しさを語り、その小さな小さな虫の想いをさらに天高く飛翔させていく。

松江の朝の風景を書いた（ドラマでも引用されていた）随筆に勝るとも劣らない名文である『草ひばり』を読んでから『ばけばけ』第19週を観ると、また見え方が変わってくる。例えば、錦織が『草ひばり』の虫に見えてくるのだ。

錦織のヘブンへの想いはどこか恋のようだとは、以前から筆者は思っていた。最初に、ヘブンが単なる通訳のように彼のことを言ったときの激しい落胆、今回、熊本行きを自分に話してもらえなかった絶望、「文学的にも気が合う唯一の親友」の一文を何度も何度も読み返す喜び……これらは恋のようではないか。ヘブンも第95話でトキに錦織と「ワカレル、シマシタ」と語るこの言葉が、恋人と別れたような印象をもたらしていた。といって、同性愛的なことではないと思う。友情以上の強い信頼や尊敬の念がふたりの間にはあったと考えられる。

虫が恋を求めて全身全霊で鳴く。でもその声は耳をつんざく絶叫ではなく、心を震わすか細く、強い、絹糸のような、薄い硝子のような声。吉沢亮は我が身を小泉文学と化して見せた。

恋とは手に入らないものを求めてわきあがる切実な想い。ヘブンもまた、孤独を抱えながら、国から国へ渡ってきた。虫かごが舟の形をしていることも暗喩的だ。人間が何かを求めて旅する乗り物。トキが熊本行きを決意するときも、桟橋に一艘の小舟があった。

舟を通じて第19週では人間の心の旅というものに思いを馳せることができる。人も虫も、何かを求めて心を震わせ声を天に向けてあげるのだ。この世界は、かような小さな細い声が無数に絡まって存在している。でもその声が報われることはおそらく滅多にない。鳴きながら人は生まれ、鳴きながら消えていく。ヘブンが松江を出ると知って動揺する松江中学の生徒たちにヘブンは「理由はとてもシンプル。これが人生だから」と言う。極めて乾いた認識だ。でも、ヘブンはこうやって生きてきたのだろう。

家族のなかのわちゃわちゃした小さな物語を描きながら、そうして生きている人々を天高くから俯瞰したような広い眼差しを感じるときもある『ばけばけ』。大河ドラマを作ってきた村橋直樹がチーフディレクターであることの成果がここにあるのかもしれない。

錦織のその後の物語もまだ描かれると聞いてホッとした。朝ドラではその後をナレーションで済ますことが少なくないからだ。第19週よりも深く錦織の物語を『ばけばけ』でどう完結させるかは作り手の腕の見せどころになるだろう。（文＝木俣冬）