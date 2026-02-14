侍ジャパンの宮崎キャンプにチームアドバイザーとして参加するダルビッシュ有（39、パドレス）が13日、チャーター機で宮崎空港に到着した。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

午後4時頃に宮崎空港に降り立ったダルビッシュは、黒のキャップにサングラスをかけ姿を表すと、チャーター機に横付けしたバスに乗り込んだ。

ダルビッシュは2009年大会と2023年大会の過去2度、優勝を経験。前回大会は、先発に加え救援でもマウンドにあがり、侍ジャパンの世界一奪還に貢献した。チーム最年長として、若手に惜しみなくアドバイスするなど、チームの結束力を高めた右腕だが、今大会は怪我の影響もあり代表入りならず。チームアドバイザーとしてキャンプの参加が決まった際には「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています」とコメントしていた。

また、この日はNPBの沖縄組も宮崎入り。DeNAの牧秀悟（27）、ヤクルト・中村悠平（35）、阪神・森下翔太（25）、佐藤輝明（26）らが空港に姿を見せると、駆け付けたファンから「頑張ってください」などと声があがった。

侍ジャパンは14日にひなたサンマリンスタジアム宮崎でキャンプイン。その後は強化試合を経てWBC本番に臨む。

【侍ジャパンキャンプ日程】

2月14〜24日（休養日：16日、20日）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾

