『ほどなく、お別れです』“美空”浜辺美波×“漆原”目黒蓮の思いが詰まった公開後プロモーション映像解禁
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、未解禁映像を含む公開後プロモーション映像が到着した。
【写真】漆原（目黒蓮）の悲しき過去と美空（浜辺美波）と漆原が紡ぐ“区切りの儀式”とは―公開後プロモーション映像
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
2月6日に公開された本作は、週末観客動員ランキングにて初週1位を獲得（2月6日〜8日 ※興行通信社調べ）。公開から7日間（2月6日〜212日）で観客動員86万436人、興行収入11億7646万円を突破した本作。
このたび、公開後プロモーション映像が到着。
「『区切りの儀式』を目指す仕事を、生きる目的にしようと考えた」「未だに、ずっと区切りなんてつけられない遺族のままだ…」と、不慮の交通事故で命を落とした漆原の妻・遥（新木優子）を想いながら、美空に過去の出来事を語る漆原。普段は冷静沈着な漆原が、あの日に思いを馳せ、静かに打ち明けるその様子を、美空はじっと見つめている。
「葬儀で一番救われなきゃならないのは、やっぱりご遺族なんだよ。彼はそれを痛感してるんじゃないのかなぁ」と漆原を慮る坂東（光石研）や、病室で「いつか、また逢える」と美空に優しく話しかける花子（夏木マリ）の言葉が美空の胸に伝来する。
やがて“葬祭プランナー”として成長を遂げていく美空。彼女がたどり着く、出棺の際に告げる「ほどなく、お別れです」に込められた言葉の真意とは―。
遥の葬儀後、自宅で床に突っ伏し泣き崩れる漆原の姿は、胸が締め付けられる。美空と漆原の想いが詰まった公開後プロモーション映像は、東宝公式YouTubeにて公開中だ。
映画『ほどなく、お別れです』は、公開中。
