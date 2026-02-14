巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が、チームの対外試合初戦、１５日の広島との練習試合（那覇）でプロ初先発することが１３日、分かった。開幕ローテ入りを目指す即戦力左腕は１１日の紅白戦（サンマリン宮崎）でリリーフで１回無失点と好投。２度目の実戦で先発のチャンスが巡ってきた。１軍はこの日、宮崎から空路で沖縄に移動。１４日から那覇キャンプがスタートする。

即戦力ルーキーへの期待の表れだ。竹丸が、今季初の対外試合で“開幕投手”に大抜てきされた。１月の新人合同自主トレ、２月の宮崎キャンプと順調に調整を続け、社会人ナンバーワン左腕の力の片りんを証明。まずは“プロ初先発”のマウンドへとステップアップした。

相手は広島で育った左腕と縁も深い、赤ヘル軍団に決まった。父の影響で幼い頃から阪神ファンだったが、人生初の野球観戦は広島戦。プロ野球選手を目指す原点になった。シーズン中に何度も対戦が予想される相手であるだけに、少しでも厄介な印象を与えられればそれだけで大きな収穫。ローテ入りを目指す１年目のシーズンに向け、大きくプラスに働くはずだ。

宮崎では安定感抜群の投球を見せてきた。７日の実戦形式のライブＢＰでは、打者のべ５人と対戦して無安打１四球、２奪三振。１１日の紅白戦では、白組の４番手として６回から登板し、最速１４７キロで１回を無安打２Ｋの完全投球を披露した。祝日で２万人の大観衆が視線を送ったが「緊張は特になかった」と持ち前の強心臓ぶりを見せた。

歴代の左のエースも、背番号２１の調整ぶりを高く評価している。杉内投手チーフコーチは紅白戦終了後、「いいボールを投げていた。次は複数（イニング）投げさせようかなと思います」。内海投手コーチも１２日の宮崎キャンプ打ち上げ後「（調整は）めちゃくちゃよかった。これからもう少し自分らしさが出てくるとさらに良くなる」と、系譜を継ぐ後輩に太鼓判を押していた。

「暖かくなって体もしっかり動くようになると思う。出力も上げていきたい」と宮崎キャンプ終了時に語っていた左腕はこの日、２次キャンプに向け沖縄入りした。温暖な地でさらに状態を上げ、本領を発揮する。

◆近年の主な巨人ドラ１投手の対外試合初登板

▽菅野智之（１３年２月２４日）オープン戦・楽天戦（那覇）で先発。３回２安打無失点と完璧な投球。

▽平内龍太（２１年２月１７日）対外試合初戦、広島との練習試合（那覇）に先発。３回１安打無失点。

▽西舘勇陽（２４年２月１８日）対外試合初戦、韓国サムスン戦との練習試合（那覇）に先発。２回１失点。