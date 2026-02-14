「阪神２軍春季キャンプ」（１３日、具志川）

阪神の茨木秀俊投手（２１）が１３日、先発を予定している１４日の２軍・中日戦（具志川）で攻めの投球を見せ、アピールすることを誓った。

２度目の対外試合登板へ気合十分だ。再び巡ってきた先発のチャンス。藤川監督からの期待に応えたい。「先発させていただけるのはありがたいことです。気負わずに平常心でマウンドに上がるだけかなと思います」と静かに闘志を燃やした。

前回登板は８日の練習試合・日本ハム戦（名護）で２回無失点だったが、２四球と課題も出た。「反省を生かした登板にしたい。前回は四球でテンポが悪くなってしまったので強気で攻めて、自主トレからやってきたことを出せるようにしたい」と意気込んだ。

同日は同期入団の門別も中継ぎで登板予定。平田２軍監督は「同級生だし、意識するなと言ってもするとは思うし、競争意識がないといかんだろう」と若き先発候補へ競争を促した。「結果はいい方が絶対にいい。自分のピッチングをするだけかなと思います」。若虎のサバイバル競争の火ぶたが切られる。