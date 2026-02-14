3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入りし27球を投げた。練習後に取材に応じた大谷は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でもともに戦う山本由伸投手（27）のライブBPを“バックネット裏観戦”し絶賛した。

WBC連覇とワールドシリーズ3連覇が懸かる1年の始まり。この日、ライブBPに登板し、ヘソンのバットをへし折るなど力強く20球を投げ2奪三振、最速94マイル（151キロ）をマークした山本。その姿を佐々木朗希ととともに“特等席”から見守った大谷は「素晴らしかったと思います。まだ上げていく段階の球速とかに関してはあれ（これから）ですけど、コマンド（制球）も素晴らしかったですし、捕手のウィル（スミス）の反応を見ても、ボールは来ているなと感じました」と絶賛。

山本に対して今季期待することを聞かれると「僕の期待はどうこう関係ないと思うので。ファンの人の期待に十分応えていると思います。僕も由伸も…みんなそうですけど、終わったことはもう終わったことなので。今年また勝つことに集中できればいいんじゃないかと思います」と話した。