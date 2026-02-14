「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−０長崎」（１３日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸が２−０で長崎を下し、勝ち点３を獲得して同５とした。前半にＤＦ酒井高徳（３４）とＭＦ佐々木大樹（２６）のゴールで２得点した。Ｊ１復帰の長崎は２連敗。

ＤＦ酒井が豪快な先制ゴールで魅せた。神戸サポーターの歓喜でスタジアムが地鳴りのように揺れる。スキッベ監督と熱い抱擁を交わし、ぐっと拳を握った。

前半２５分。左コーナーキックをヘディングでクリアされ、浮いたこぼれ球を右足で振り抜いた。ペナルティーエリア手前から放たれたシュートはドライブ回転で弧を描き、ゴール左へと吸い込まれた。１０日のＡＣＬＥ１次リーグ・ＦＣソウル戦に続く２試合連続の公式戦ゴールをマーク。同４２分にはクロスでＦＷ佐々木のヘディングゴールをアシストし、ホーム開幕戦白星の主役となった。

６日の開幕戦・京都戦から１週間で３試合の過密日程の中で全試合スタメン出場。それでも「コンディション調整をするしかない。それがプロだと思う」と甘えは一切ない。３４歳のベテランが背中でチームをけん引していく。