宮粼入り即「サシ飯」で牧原大成を誘ったダルビッシュ有(C)Getty Images

侍ジャパンの宮崎強化合宿のキャンプインを翌日に控えた2月13日、パドレスのダルビッシュ有がチャーター機で宮崎空港に降り立った。昨年10月に受けた自身2度目の右肘トミー・ジョン手術の影響で現在はリハビリ中。今大会は選手ではなく、アドバイザーとして参加する。

【写真】3年前の雪辱!? ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る

宮崎入りしたダルビッシュは早速動いた。この日の夜、夕食は2大会連続出場となるソフトバンク・牧原大成を誘って「サシ飯」したことを、自身のXで報告した。

「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」。店内でのツーショット写真とともにそう記した。牧原は前回大会、左脇腹肉離れのため負傷辞退したカブス・鈴木誠也の代役として、追加招集された。そのため宮崎強化合宿には参加しておらず、代表チーム合流は強化試合を行う大阪からだった。

「前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした」

3年前をそう回顧したダルビッシュ。

「周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていたため自分から食事に行こうと誘いました」