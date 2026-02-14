手術費740万円も全額負担…韓国17歳の金メダル獲得を支えた日本で知られる“大企業”　31億円超を投入した重鎮とは？【冬季五輪】

涙ながらに金メダルを掴んだチェ・ガオン(C)Getty Images

現地時間2月12日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、韓国のチェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。1本目、2本目と連続して試技に失敗し、後がなくなった3本目で圧巻のフルメーク。この日唯一の90点超えを記録して頂点に立った。

一躍時の人となった17歳。1本目での転倒後に棄権の可能性もあったティーンエージャーの挑戦には、日本でもおなじみの企業の“貢献”があったという。韓国の日刊紙『韓国経済』によれば、日韓で事業展開するロッテグループのシン・トンビンこと重光昭夫氏が、チェ・ガオンの躍進も「支えた」という。

日本のプロ野球球団であるロッテのオーナーでもある重光氏は、実は2014年から大韓スキー・スノーボード協会の会長を務め、10年間でグループとして300億ウォン（約31億8000万円）を超える資金を費やし、ウインタースポーツの発展に尽力していた。

当然、スノーボード界のヒロインとなるだけのポテンシャルを持っていたチェ・ガオンも、全面的な支援を受けてきた一人だった。

同紙によれば、2024年1月にチェ・ガオンはスイスでのワールドカップの際に腰を負傷。選手生命を脅かすほどの大怪我を負ったのだが、「才能ある若い選手が競技に集中できる支援は惜しまない」と掲げた重光氏は手術治療費として7000万ウォン（約740万円）を全額負担。その後のリハビリの全工程も含めて、徹底サポートを行ったという。