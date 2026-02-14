岡本和真内野手が所属するブルージェイズが１３日（日本時間１４日）、アストロズとのトレードで、ヘスス・サンチェス外野手（２８）を獲得した。昨年、マーリンズとアストロズで１３４試合に出場し、打率２割３分７厘、１４本塁打、４８打点と活躍。２１二塁打、４三塁打、１３盗塁に示されるように、パワーとスピードを備えた右投げ左打ちの外野手が加わった。

フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設では、アトキンスＧＭがメディアに対応。「ロースターに厚みを増し、攻撃力が補足できた。彼に対してずっと興味を持っていたので、獲得できて嬉しい。右投手に対して非常に効果的であり、いいオプションになるだろう。守備も上手く、ユニークなアスリートだ」。主砲として期待されたサンタンダーが左肩手術で長期離脱を余儀なくされる中、緊急補強に手応えを語った。

１４日（同１５日）とみられている岡本のキャンプインに先立って、更に攻撃陣をグレードアップしたブ軍。交換要員の若手外野手のロペルフィドは、岡本のロッカーの向かって左隣に配置され、この日もキャンプ地に姿をみせていたが、練習開始直前にトレードを言い渡された。

米メディアによると、このトレードにより、ブルージェイズは、サンチェスの年俸６万８０００ドル（約１０億４０００万円）を負担。ア・リーグ王者のアップグレードが、また一歩前進した。