Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太（３２）が、テレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（４月４日スタート。土曜、後１１・００）で連続ドラマ初主演することが１３日、分かった。ヒロインを臼田あさ美（４１）が演じる。

満を持して大役を務める舘様の役どころは、４００年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド。意外な役柄に「最初はいったい何を言っているんだ！？と思いました（笑）」と驚きつつも「こだわりがいっぱい詰まった企画書に感銘を受けて“やらせてください！”とお願いしました」と快諾した。

超異色のＳＦで大人なラブコメディー。アンドロイドの時沢エータに組み込まれているプログラムは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみを守ること。どこか舘様風味も感じられるエータとくるみの日々が描かれる。

近年、宮舘はドラマ「大奥」（２４年）、映画「火喰鳥を、喰う」（２５年）などに出演して俳優としての存在感を高めている。連ドラ初主演の新境地に挑むにあたって「グループ業とドラマ業を一緒にやることの重みを感じています」とも実感。役作りについて「歩く時の手の伸ばし具合や足を踏み出す角度など所作には気をつけています」と明かし、全力を込めて表現していく。