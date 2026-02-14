「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダル。スコット・ジェームズ（オーストラリア）が銀メダルだった。

戸塚は１回目で１４４０を連続で繰り出すなど、高難度の技を難なく成功。９１・００で２位につけた。２回目はさらに難度を上げ、トリプルコーク１４４０のコンボなど大技を次々と成功し、高得点を確信するガッツポーズ。９５・００でトップに立ち、場内から歓声とどよめきが起こった。３回目は転倒し、スコット・ジェームズ（オーストラリア）の３回目を待ち、結果が決まった。３度目の五輪で頂点に立ち、戸塚は涙ぐんで喜んだ。

戸塚は２０１８年平昌五輪では１１位。１０位に沈んだ２２年北京五輪では、思い通りに滑れなかった悔しさと同時に、実力差も痛感した。その後はしばらく大技を封印。基礎から見直し、地道な努力を重ねて大舞台でのリベンジに燃えていた。

２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は４位、４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は７位だった。

◆戸塚優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市出身。３歳からスノーボードを始め、小学３年からハーフパイプに取り組む。２０１７年に全日本選手権優勝。１８年平昌五輪１１位。２２年北京五輪１０位。神奈川・光明学園相模原高を卒業後、日体大に進学。ヨネックス所属。１６９センチ、６４キロ。