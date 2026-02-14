サウジアラビアの高額大会で竹田麗央が首位浮上 畑岡奈紗、岩井姉妹も上位で最終日へ
＜PIFサウジ女子インターナショナル 3日目◇13日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われている欧州女子ツアー。賞金総額は450万ドル（約6億8850万円）と高額で、米国女子ツアーがオープンウィークということもあり、米ツアー勢も多く参戦。日本勢は4人が決勝へ進出している。
第3ラウンドを終え、4位からスタートした竹田麗央が1イーグル、5バーディ、1ボギーの「66」をマーク。トータル15アンダーとし、首位タイに浮上した。首位にはチェ・ヘジン（韓国）も並び、トータル14アンダーの3位にカサンドラ・アレクサンダー（南アフリカ）が続いた。ほか日本勢も上位で最終日を迎える。岩井明愛と畑岡奈紗はともに「67」をマークし、岩井千怜は「69」でプレー。3人はいずれもトータル13アンダーで4位につけている。
PIFサウジ女子インターナショナル 3日目リーダーボード
