「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダルを獲得した。

１回目で衝撃のパフォーマンスを披露した。１本目のエアでキャブダブルコーク１４４０を決めると、フロントサイドダブルコーク１２６０、バックサイドダブルマックサイド、スイッチバックマックツイスト、スイッチバックのダブルアーリーチャックと独創的な構成を見事に成功。９２点のハイスコアをマークし、トップに立った。その後は伸ばしきれなかったが、１回目の会心の演技で表彰台を死守した。

「いや〜本当に信じられない感じ。みんなレベル高すぎて、どんどん決めてきて、何とも言えない気持ちだったんですけど、３位キープできてほんとよかったなって」と、振り返った。

予選では１回目で圧倒的な高さのパフォーマンスを見せ、９０・２５点で３位通過。「１本目に自分のルーティンを決められたことがすごく大きかった」と話していた。

２５年１２月には自身Ｗ杯１１戦目で初制覇。２回目の４発目を横４回転技でつなぎ、最後に側方宙返りする逆スタンスでの珍しい大技を決めた。同大会で五輪切符をたぐり寄せた１９歳が、イタリアの雪上で躍動している。

◆山田琉聖（やまだ・りゅうせい）２００６年３月２５日生まれ、北海道札幌市出身。両親の影響で５歳からスノーボードを始める。１０歳から本格的に競技を開始。２５年１２月には自身Ｗ杯１１戦目で初制覇した。通信制の相生学院高校を経て、専門学校ＪＷＳＣに所属。