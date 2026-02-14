ミラノ・コルティナ冬季五輪は第８日の１３日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が金メダルを、１９歳の山田琉聖（ＪＷＳＣ）が銅メダルを獲得した。

男子ハーフパイプは、２０２２年北京大会で平野歩夢が金メダルを獲得しており、日本勢が２大会連続で金メダルを手にした。日本勢の表彰台は４大会連続となる。戸塚は決勝２回目のランで９５・００点の高得点を出した。また、山田は１回目と３回目の試技で９２・００点をマークした。

戸塚は横浜市出身。初出場の１８年平昌大会は１１位、前回北京大会は１０位だった。世界選手権は２０２１年に優勝。１９年に２位、昨年は３位に入っている。ワールドカップ（Ｗ杯）ではこれまで種目別王者に３度輝き、今季も優勝１回、２位２回と安定した戦いぶりで種目別首位に立っていた。

山田は札幌市出身。２４年ユース五輪で３位に入ると、昨年１２月のＷ杯では初優勝を遂げた。

２位は、オーストラリアのスコット・ジェームズ（３１）で９３・５０点。平野流佳（２３）（ＩＮＰＥＸ）は９１・００点で４位。直前のＷ杯で複数個所を骨折しながら連覇を目指した平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８６・５０点で７位だった。