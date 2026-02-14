NY株式13日（NY時間14:39）（日本時間04:39）
ダウ平均　　　49567.95（+115.97　+0.23%）
ナスダック　　　22664.17（+67.02　+0.30%）
CME日経平均先物　57655（大証終比：+665　+1.15%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10446.35（+43.91　+0.42%）
独DAX　 24914.88（+62.19　+0.25%）
仏CAC40　 8311.74（-28.82　-0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.412（-0.044）
10年債　 　4.054（-0.044）
30年債　 　4.695（-0.038）
期待インフレ率　 　2.294（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.755（-0.024）
英　国　　4.416（-0.036）
カナダ　　3.255（-0.027）
豪　州　　4.748（-0.059）
日　本　　2.216（-0.016）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.89（+0.05　+0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5065.50（+117.10　+2.37%）

ビットコイン（ドル）
69029.81（+3248.38　+4.94%）
（円建・参考値）
1054万3613円（+496158　+4.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ