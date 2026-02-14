ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間14:39）（日本時間04:39）
ダウ平均 49567.95（+115.97 +0.23%）
ナスダック 22664.17（+67.02 +0.30%）
CME日経平均先物 57655（大証終比：+665 +1.15%）
欧州株式13日終値
英FT100 10446.35（+43.91 +0.42%）
独DAX 24914.88（+62.19 +0.25%）
仏CAC40 8311.74（-28.82 -0.35%）
米国債利回り
2年債 3.412（-0.044）
10年債 4.054（-0.044）
30年債 4.695（-0.038）
期待インフレ率 2.294（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（-0.024）
英 国 4.416（-0.036）
カナダ 3.255（-0.027）
豪 州 4.748（-0.059）
日 本 2.216（-0.016）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.89（+0.05 +0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5065.50（+117.10 +2.37%）
ビットコイン（ドル）
69029.81（+3248.38 +4.94%）
（円建・参考値）
1054万3613円（+496158 +4.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
