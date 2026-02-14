レッドソックスのブレスローＧＭが１３日（日本時間１４日）、オンラインでメディアに対応。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に日本代表として参加する吉田正尚外野手（３２）について、２２日（同２３日）に、フロリダ州フォートマイヤーズのキャンプ地を一時離脱すると明かした。

「あと１０日ほどで（キャンプを）離脱すると思う。きょうもＢＰ（打撃練習）で打席に入り、スイングした様子は良かったし、完璧な健康体だと思う。彼がＷＢＣでプレーすることにエキサイティングしている」と同ＧＭ。「２２日（にここを出る）と思う」とした。

日本代表のメジャー組の多くは、アリゾナからチャーター便で日本に入り、名古屋で国内組と合流する。吉田は２２日はフロリダを発ち、チャーター便でアリゾナ組と合流する模様だ。

その結果、実戦は、２０日にオープン戦に先立って行われるノースイースタン大学との恒例の親善試合。２１日の敵地でのツインズ戦、２２日の本拠でのブルージェイズ戦の３試合に限られることになる。

吉田は現地１２日から屋外で初のフリー打撃を行い、この日はＢＰで打席に。ＷＢＣを見据えた早めの調整は順調に進んでいる。