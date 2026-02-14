◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位に終わった。２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点をマークしたが、１回目と３回目は無念の転倒。冬季五輪日本人初の４大会連続の表彰台は逃した。

１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。負傷から復帰し、１１日の予選は７位で通過。この日の決勝では表彰台には届かなかったが、最後まで諦めずに戦い抜いた。

滑り終えた平野は「今まで出したことないようなリスクをかけていかなきゃいけなかった。思い切って、本当に生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちを持って滑った。今まで歩んできたものは無駄なものじゃない。またゼロから積み上げていければと思う」と振り返った。

ＳＮＳでは「お疲れ様 次のオリンピック楽しみに まじ凄い」「めっちゃ凄すぎるよ！！！！！」など、平野歩を称賛する声が相次いだ。さらに「今回の転倒で悪化してないといいのだが…」と状態を気遣う声や、「２回目はもっと点出ててもおかしくないと思うんだけどな」と採点を疑問視する声も挙がっていた。