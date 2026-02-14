【男子ハーフパイプ】戸塚優斗が涙の“金”3大会目でつかんだ悲願の五輪頂点! 19歳・山田琉聖は独創性みせ銅メダル ハイレベルな決勝で日本選手が躍動 平野流佳4位、歩夢も大健闘の7位
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)
日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨み、戸塚選手が金メダル、山田選手が銅メダルを獲得しました。
決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。
1回目で山田選手(92.00.1位）、戸塚選手(91.00.2位）、平野流佳選手(90.00.3位)がそれぞれフルメイクし、3位まで独占します。
すると2回目では1回目で転倒した平野歩夢選手が意地のフルメイク。86.50点で暫定4位につけます。
平野流佳選手は、2回目もフルメイクし1回目と同じ90.00点。山田選手は転倒しますが、戸塚選手がトリプルコークのコンボを決め、95.00点で1位に躍り出ます。またライバルのスコッティ・ジェームズ選手(オーストラリア)も意地を見せ、完璧なランで93.50点で2位に食い込みます。
そして勝負の3回目、平野歩夢選手は転倒し表彰台を逃します。暫定4位の平野流佳選手は、3本目もフルメイクし驚異的な安定感を見せます。それでも最後の得点は91.00点と表彰台には一歩及びませんでした。
暫定3位の山田選手も3回目で勝負に出ます。しかしわずかなミスが出て1本目と同じ92.00点で銅メダルが確定。暫定1位の戸塚選手も3本目で転倒しますが、2位のジェームズ選手も転倒し、戸塚選手の金メダルが決定。ハイレベルな決勝で日本人4選手が躍動する歴史的な一夜となりました。▽最終結果
1位 戸塚優斗 95.00点
2位 スコッティ・ジェームズ（オーストラリア） 93.50点
3位 山田琉聖 92.00点
-----
4位 平野流佳 91.00点
7位 平野歩夢 86.50点