◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)

日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨み、戸塚選手が金メダル、山田選手が銅メダルを獲得しました。

決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。

1回目で山田選手(92.00.1位）、戸塚選手(91.00.2位）、平野流佳選手(90.00.3位)がそれぞれフルメイクし、3位まで独占します。

すると2回目では1回目で転倒した平野歩夢選手が意地のフルメイク。86.50点で暫定4位につけます。

平野流佳選手は、2回目もフルメイクし1回目と同じ90.00点。山田選手は転倒しますが、戸塚選手がトリプルコークのコンボを決め、95.00点で1位に躍り出ます。またライバルのスコッティ・ジェームズ選手(オーストラリア)も意地を見せ、完璧なランで93.50点で2位に食い込みます。

そして勝負の3回目、平野歩夢選手は転倒し表彰台を逃します。暫定4位の平野流佳選手は、3本目もフルメイクし驚異的な安定感を見せます。それでも最後の得点は91.00点と表彰台には一歩及びませんでした。

暫定3位の山田選手も3回目で勝負に出ます。しかしわずかなミスが出て1本目と同じ92.00点で銅メダルが確定。暫定1位の戸塚選手も3本目で転倒しますが、2位のジェームズ選手も転倒し、戸塚選手の金メダルが決定。ハイレベルな決勝で日本人4選手が躍動する歴史的な一夜となりました。

▽最終結果1位 戸塚優斗 95.00点2位 スコッティ・ジェームズ（オーストラリア） 93.50点3位 山田琉聖 92.00点-----4位 平野流佳 91.00点7位 平野歩夢 86.50点