3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入りし27球を投げた。練習後に取材に応じた大谷は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」メンバーについて「勉強中ですね」と笑顔で明かした。

WBCの他のメンバーについて「まだあまり分からない」と言っていたことについて「勉強中ですね」とニッコリ。花巻東の先輩でもある菊池雄星が「食事会などで交流したい」と言っていたことを受け、自身は「まずはグラウンドの中でのコミュニケーションが一番だと思います。雄星さんも言っていたみたいですが、僕ら（メジャー組）が合流するには少し時間がかかりますし、大会が始まるまで時間もないので。まずはグラウンドの中でしっかりやりたいです」と語った。

「凄く楽しみにしています。前回も良い試合が多かったですし、野球界にとっても大事な大会だと思うので、全力で楽しみたいと思っています」

いよいよWBC連覇、98〜00年のヤンキース以来となる、26年ぶりのワールドシリーズ3連覇に向けたダブル世界一を懸けた26年シーズンが始まった。