◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティング(FS)で4回転を4本中3本決め、170.11をマークした三浦佳生選手。演技後のインタビューに応じました。

ショートプログラムで22位となった三浦選手。そんな中で迎えたFSを振り返り、「取り返しのつかない順位になってしまった以上は、切り替えて自分ができるパフォーマンスを最大限見ている人に届けることが一番だと思って、演技内容としても最小限のミスに抑えることができたと思います。いい形でオリンピックを終われたのはよかったと思います」と手応えを見せました。

初となるオリンピックの舞台。「まだまだ新たな経験がたくさんある。この経験が次のオリンピックで生きてくるかなと思うので、次のオリンピックに向けしっかり修業していって、4年後メダルを取れる状態にして帰ってきたいです」と先を見据えます。

また、同年代の鍵山優真選手、佐藤駿選手について聞かれると、「一緒に過ごす中で、彼らがいて心強いなと思う部分はたくさんあるので、この3人でオリンピックに行けたことは幸せな瞬間だったと思います」と語りました。

4年後に向け、「1番は悔しさをバネにして練習していくことだと思います。次に技術的な部分が来て、やはり1番上の選手を見ると練習から本番まで安定しているのがわかりますし、試合運びも上手だと思います。パフォーマンスも見習って、4年後にはそんな選手になって帰ってこられるように、安定した演技ができるようにマスターしたいなと思います」と挑戦の姿勢を見せました。