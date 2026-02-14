元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。安倍晋三元首相から2回、政界進出の誘いがあったと明かした。

先日、長嶋は夢に安倍氏が登場したと報告。「何度か食事したことがあって」と明かした。さらに「時効だから言うけど、当時安倍さんが一番最初は幹事長やられている時。その後総理になった時なんだけど、“参院選に出てください”って言われたのよ」と語ったもの。

バイオリニストの高嶋ちさ子が疑わしそうに長嶋を見ると「本当に、本当！嘘じゃないよ！」と反論。「その時、俺はテレビもそれなりにやってて、CMもそれなりに沢山やってたんですよ、今と違って」と説明すると高嶋は「コメンテーターやる前だ！だからだよ！」と断言した。

長嶋は「コメンテーターやっちゃったら、バカが露呈して本当は誘われないってこと？」と笑いながらも「いや、コメンテーターやった後もちゃんと来てますよ。一番最初は幹事長になった時だから。その後総理になった時もお誘い…。その時コメンテーターやっていた。俺のコメントがキレてたから」と言うが、高嶋は「不思議だよね〜」と苦笑していた。