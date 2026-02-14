「嘘にだまされた！」「屈辱だ」韓国代表の天才MF、イングランド新天地で出場29分のみ…まさかの冷遇で韓メディアは“英雄”に怒り「移籍は失敗に終わる可能性が高い」
トッテナムが保有する韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへの期限付き移籍を切り上げ、同リーグで首位争いをするコベントリーへレンタルで加入した。
だが、新天地で出場機会が得られていない。こうした状況に、韓国メディアは、現役時代はチェルシーの英雄だったフランク・ランパード監督への不満を露わにしている。
『スポータルコリア』は「“韓国サッカーの未来“ヤン・ミンヒョクが屈辱、ランパードの嘘にだまされた！」と見出しを打ち、「韓国最高の有望株ヤン・ミンヒョクの立地が危うい」と報じた。
同メディアは「FAカップで１回スタメン出場の機会を得たが、重要なリーグ戦では３試合の出場にとどまり、すべて交代で合計29分間プレーしたに過ぎない」と指摘。「こうなるとフランク・ランパード監督がヤン・ミンヒョクをなぜ迎え入れたのか疑問に思うしかない」と苦言を呈した。
「ランパード監督は『ヤン・ミンヒョクは我々が夏から注目してきた選手だ。当時は移籍が成功しなかったが、重要なのは今だ。コベントリーで良い活躍を繰り広げられるだろう』と期待を隠さなかった。しかし現実は、その期待とはほど遠い。コベントリーはヤン・ミンヒョクに十分な機会を与えるどころか、移籍市場終盤の先月28日にウインガーであるヤノア・マルケロを追加で迎え入れた」
記事は「ヤン・ミンヒョクはコベントリーへのローン移籍前、ポーツマスで16試合に出場し、試合出場可能なコンディションを維持していたことを考えると、この状況はなおさら痛ましい」と嘆いた。
「この傾向が続けば、ヤン・ミンヒョクのコベントリーへのローン移籍は失敗に終わる可能性が高い」
求められて移籍をしたのに、冷遇されている状況は受け入れ難いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
