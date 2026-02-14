参院議員はいつまで立憲民主党と公明党に分かれているのか。

地方組織は合流しないのか。中道改革連合の先行きは不透明なままだ。

新代表はまず、党の将来像を明確に示す必要がある。

中道改革の代表選で、立民元幹事長の小川淳也氏が、同じく立民出身の階猛氏を破り、新代表に選ばれた。任期は来年３月末まで約１年だという。

先月の衆院解散直前に結党した中道改革には、代表選の規定がなかった。衆院選惨敗の責任を取って野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が辞任したことを受け、代表選は急ごしらえで行われた。

小川氏は記者会見で、「１人で数十人分の仕事をしてもらい、巨大与党と対峙（たいじ）したい」と語った。参院側の中道改革への合流については急がない考えを示した。

参院の立民、公明両党は来週始まる特別国会で、当面、統一会派は組まないという。

このため中道改革が与党と対峙できるのは、衆院だけだ。中道改革が衆院で法案への賛否を決めても、参院の立民、公明両党と足並みがそろわない可能性がある。

大幅に衆院議員が減ったとはいえ、中道改革がなお野党第１党であることに変わりはない。衆参がばらばらの態勢で「自民１強」に向き合うつもりなのか。政治に緊張感を持たせるため、一定の勢力のある健全な野党は必要だ。

立民の参院議員からは、衆院選での惨敗を目の当たりにして、中道改革への合流に慎重な声が出ている。合流したら参院選での自分の当選が危うくなりかねない、と懸念する議員もいるようだ。

中途半端な状態のままでは党勢を回復することは望めまい。

一方、地方組織の合流について、小川氏は、丁寧に議論を進める考えを示しているが、来年春の統一地方選をどう戦うのか、早く結論を出すべきだ。

中道改革は衆院選で、穏健な保守層やリベラル層を代表するのは自分たちだ、と理念を強調した。何を目指す政党なのかを示せなかったことで、有権者に分かりにくくなったのではないか。

中道改革は、安全保障関連法を「合憲」としたが、日本の安全を守るための具体策について、主体的に発信したとは言い難い。

防衛費をどの程度積み増すべきか。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画を認めるのかどうか。こうした問題について、党の立場を明確にすることも小川氏に課せられた役割だ。