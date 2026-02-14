【世界の星】シドニー・クロスビー ３８ カナダ・アイスホッケー男子

アイスホッケー男子は２０１４年ソチ大会以来、３大会ぶりに世界最高峰の北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）の所属選手が出場する。

ハイレベルな争いを勝ち抜いたチームが五輪の栄冠を勝ち取る。

米国とともに優勝候補に挙げられているのが競技の盛んなカナダだ。ＦＷシドニー・クロスビーは、地元開催だった１０年バンクーバー大会では決勝の米国戦で劇的なゴールを決めて、チームに２大会ぶりの金メダルをもたらした殊勲者として知られる。当時２２歳。「ザ・グレート・ワン」と呼ばれた母国の英雄であるウェイン・グレツキーの次の時代を担う希望の星という意味で「ザ・ネクスト・ワン」と呼ばれた。

クロスビーは続く１４年ソチ大会でも主将としてチームをリードし、母国の五輪２連覇に貢献した。高い攻撃力を備え、主戦場のＮＨＬではペンギンズで０５〜０６年シーズンから長く安定して活躍。リーグ王座決定戦であるスタンリー・カップを３度制覇している。

ＮＨＬは１８年の平昌（ピョンチャン）大会に選手派遣を見送り、続く２２年の北京大会も新型コロナウイルスの影響を理由に参加しなかった。今回、ＮＨＬ選手の出場が決まり、１２年ぶりに五輪の舞台に戻ってきたクロスビーは「子供の頃に戻ったような気分」と喜ぶ。「ずっとＮＨＬでプレーしたいと思っていたが、五輪の試合を見るのは子供の頃の僕には特別な瞬間だった。今回、まるでジェットコースターのような展開でここに戻ることができて、本当に満足している」

チームを束ねる役回りも期待されるクロスビーは、初めて五輪に臨む若手選手に「心を平静に、流れに身を任せるしかない。とにかく五輪ではいろいろなことが起きる」とアドバイスする。平昌大会は銅メダル、北京大会では表彰台を逃し、カナダにとって不本意な成績が続いている。ＮＨＬ選手をそろえて臨む今大会は、ホッケー大国の威信を取り戻す戦いとなる。（畔川吉永）

Ｓｉｄｎｅｙ Ｃｒｏｓｂｙ ノバスコシア州出身。若くして才能を開花させ、年代別やフル代表の国際大会で活躍。ＮＨＬのペンギンズで２００５〜０６年シーズンから２０年以上プレーする。出場試合数は１４００超で、ゴール数も６５０を超えている。