¡¡¸×¤ÎÆÈÁö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎµ¤«¡£²Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤òËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬Ä¾·â¡£ºòµ¨¤Ï£²£³¥²¡¼¥àº¹¤Î£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë£±£³¾¡£±£²ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ°ìÌðÊó¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡£»Ø´ø´±¤¬à¸×¼í¤êá¤Î¸°¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Ûº£µ¨ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤¬ÃæÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç»þÂå¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤À¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡¦ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯°æ¾å´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÃæÀ¾¤Ï¥Ø¥¿¤·¤¿¤éº£¥Á¡¼¥à¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤è¤êÅêµå½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥É¥é£±¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤âºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀµîÇ¯¡¢±ç¸î¤ò¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÁá¤á¤Ë£±¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é£µ¡¢£¶¾¡¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤Ë¾¡¤Á±¿¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡Ê¹â¶¶¡Ë¹¨ÅÍ¤È¶â´Ý¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¡×¤ÇÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïºå¿À¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Î£´°Ì¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ïºå¿À¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö·ë¶É¡¢ºå¿À¤ÎÊý¤¬¡ÊÃæÆü¤ò¡Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¼êÎÏ¡×¤Ç¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ë¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Öºå¿À¤ÏÌî¼ê¤âÅê¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£±£±Æü¤Ë¤Ïºòµ¨¡¢£µ£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºå¿À¤Îµß±ç±¦ÏÓ¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¹ÈÇòÀï¤Çº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÄË¤áÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¤²óÉü¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£´£°£³ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÎµÂÇÀþ¤Ë¤â²þÁ±¤ÎÃû¤·¤À¡£²¬ÎÓ¡¢¾åÎÓ¡¢ºÙÀî¤é¤Î¼ç¼´¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¸«±Û¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼£±£¶£´È¯¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Î¡¼¤Ï¤É¤¦¤«¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ÏÆñ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ðº£Ç¯¤«¤é£Ä£È¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¼éÈ÷¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïµð¿Í¤Ï²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È£´ÈÖ¤¬È´¤±¤Æºòµ¨°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡£Á°É¾È½¤Ç¤Ïºå¿À¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¶â´Ý¤¬¥â¥¿¥â¥¿¤·¤¿¤±¤É¡¢¹¨ÅÍ¤¬£×£Â£Ã¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¥í¡¼¥Æ¤¬¡Ë¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤¢¤È¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÌî¡¢Ìø¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥é¡¼¤¢¤¿¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·×»»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦¸×¡×¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¤Ê¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë