¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜÀïàÊü´þá¤â³Ð¸ç¤«¡¡»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ö£²°ÌÆÍÇË¥×¥é¥ó¡×¡õ·Ù²ü¤¹¤ë»ø£²Åê¼ê
¡¡£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤¬¡¢£±£´Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ü´Ö¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£±£¶Æü¤È£²£°Æü¤ÏµÙÍÜÆü¡£¤Þ¤º¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¡Ê£³·î£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£
¡¡¹ç½É³«»Ï¤òÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ°Æü£±£³Æü¤ËÂ³¡¹¤ÈµÜºêÆþ¤ê¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÅþÃå¤·¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤ÏÂç·¿¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÀï½Ñ¤Î´°À®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò½ä¤ê¡¢£·Æü¤Ë£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆ±ÁÈ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë´Ú¹ñ¤¬¡Ö°Õ³°¤Ê¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÎÀïÎÏ¤Ç¾å°Ì¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥«¥®¤Ï£¸Æü¤ÎÂæÏÑ¡ÊÂÐ´Ú¹ñ¡ËÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡ÖÆü´Ú¤ÏÄ¹¤¯¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÅê¼êÁØ¤Çº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÀï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤º¥°¥ë¡¼¥×£²°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂçÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥¨¡¼¥¹µéÅê¼ê¤òÂæÏÑÀï¤Ø½ÅÅÀÅêÆþ¤·¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò´Þ¤á¤¿à¤ä¤ê¤¯¤êá¤ÇÎ×¤à¥×¥é¥ó¤¬ÍÎÏ¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆüËÜÀï¤Î·ë²Ì¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂç²ñ±¿¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñÂ¦¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÂç²ñÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï£·Æü¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬ÀèÈ¯¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±µ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜÀï¤ÎÀèÈ¯¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀïÎ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÅê¼ê±¿ÍÑ¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ°¸þ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Èá´ê¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Ø¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ç¾¡¤Á¶Ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¡£Æü´ÚÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼£²¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤¬¡¢Áê¼ê¹ñ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤½¤¦¤À¡£