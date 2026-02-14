神奈川県警による交通違反の取り締まりを巡り、約２７００件に疑義が生じる事態となった。

第２交通機動隊の小隊内で、隊員の巡査部長を中心に不適切な取り締まりが繰り返されていたとみられ、小隊ぐるみで虚偽の実況見分調書が作成された疑いもある。発覚のきっかけは、取り締まりの対象者からの県警への問い合わせだった。（日下翔己、北川穂高）

「距離の記載がおかしいのではないか」――。捜査関係者によると、２０２４年夏、県警にそうした相談が寄せられた。

この対象者は、神奈川県内で車間距離不保持の交通反則切符を切られた。現場では違反とされた車間距離は１５メートルだったが、自宅に届いた書類には５メートルと記載されていたという。

県警が調査したところ、第２交通機動隊第２中隊の第４小隊に所属していた巡査部長が、距離を書き換えていた疑いが判明した。さらにドライブレコーダーなどを確認すると、巡査部長による速度超過や車間距離不保持の不適切な取り締まりが次々と発覚した。

パトカーで追尾する取り締まりでは、正確な計測を行うため、対象車両と同じ速度で一定の距離を追尾する必要などがあるとされる。巡査部長が乗ったパトカーが対象車両を追尾した距離は、交通反則切符に記載された距離より短く、巡査部長が事実と異なる記載をしていた疑いが浮上した。

巡査部長は県警の調査に対し、過去に交通反則切符を切った際、不適切な取り締まりを繰り返していたことを認めたという。巡査部長が第４小隊に所属していた２２〜２４年に取り締まりに関わった交通違反は約２７００件に上り、県警は、免許不携帯など一部の違反を除き、残りの全ての違反を取り消すことを決めた。

違反現場の実況見分調書を巡っては、小隊ぐるみで虚偽記載が繰り返されていた疑いが浮上している。

違反者が反則金を納めない場合、刑事処分の手続きが必要となり、警察が改めて現場に赴き実況見分調書を作成する。巡査部長は第４小隊への着任当初から「図面があるから調書は作れる」などと言って現場に行くことを拒んだという。

そのため、ほかの隊員は巡査部長が現場に行ったことにして虚偽の調書を作成するようになったとされる。「誰にも気付かれなかったので、小隊内では現場に行かずに調書を作ることが常態化していた」。隊員の一人は県警の調査にそう説明したという。

県警は、第４小隊以外では、不適切な取り締まりは確認されていないとしている。