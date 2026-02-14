¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬²ÆìÆþ¤ê¡¡²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïà·ë²Ì½Å»ëá¤Ë¥·¥Õ¥È¡©¡Ö·ë²Ì¤â¡¢É¬Í×¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë²ÆìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£²Æü¤Ë¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥±¥¬¿Í¤Ï¡Ö£°¡×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥±¥¬¿Í¤¬¤Ê¤¯Á´°÷¤¬¸µµ¤¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²Æì½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¼ÂÀï¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¤«¤é¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£²£±Æü¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÀï¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤äÆâÍÆ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£¡Ö¤Þ¤À·ë²Ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½Å»ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¤â¡¢É¬Í×¤«¤Ê¡×¤È£²£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤«¤é¤Ï·ë²Ì¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õ£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£