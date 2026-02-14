【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町などに発表（雪崩注意報） 14日04:53時点
気象台は、午前4時53分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、八雲町熊石、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、今金町、せたな町に発表しました。
渡島、檜山地方では、15日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■北斗市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■福島町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■知内町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■木古内町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■七飯町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■鹿部町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■森町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■八雲町八雲
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■八雲町熊石
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■長万部町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■江差町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■上ノ国町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■厚沢部町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■乙部町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■今金町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■せたな町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意