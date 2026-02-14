「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８６・５０点で７位に終わり、４大会連続のメダル、冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダルはならなかった。それでも大会直前の骨盤など複数カ所の骨折から２７日、驚異的な回復力と執念で王者の誇りを刻みつけた。

誰もが目を疑ったパフォーマンスだった。１回目は転倒で終わった後、迎えた２回目の試技。１本目のエアでスイッチバックダブルコーク１２６０を決めると、続いてキャブダブルコーク１４４０も成功。続いて試合初出しで１回目で失敗していたフロントサイドダブルコーク１６２０を成功。さらにダブルコーク１２６０、最後にフロントサイドトリプルコーク１４４０で締めくくった。骨折を抱えているとは思えない会心の演技。しかし、得点は伸びきらず、８６・５０点。会場からはため息が漏れ、平野歩も顔をしかめた。

そして３回目も攻めた。４本目に骨折の原因となったダブルコーク１２６０クリップラージャパングラブを敢行。着地しきれず転倒となったが、最後まで攻めの姿勢を崩さず。表情を変えず、ボードを掲げて歓声に応えた。

試合後は「本当に生きるか、死ぬかそういう覚悟をもって挑んだつもり。最後決めきれなくて、納得した結果には繋がらなかったですけど、今自分ができることは出し切れたのかな」と晴れ晴れとした表情で振り返った。そして「生きててよかったなっていう。ここで初めてやるトリックも出して最後挑んでいたので、無事に怪我なくこうやって体が無事に戻ってきて、それは自分の中ですごいホッとしてる部分がある」と、安どの笑顔を浮かべた。

平野歩は五輪前最後の実戦だった１月１７日のＷ杯（スイス）で約７メートルの高さから落下。板が折れるほど激しく転倒し、顔付近や下半身を強打した。鼻と口付近からは大流血。五輪開幕まで１カ月を切ったタイミングで骨盤の右腸骨などを２カ所骨折する悲劇に襲われ、出場が懸念された。

だが、前回王者は諦めずイタリアでの雪上復帰にこぎつけた。予選は８５・５０点の７位で決勝進出。予選突破後は「この場に立てたことなんか、すごく奇跡的なこと。自分でもビックリしてるところはある。すごくギリギリな状態だったが、自分の中からケガ、声援、かき消すようにそういう集中をして臨んだ」と笑顔も交えながら振り返り、「悔いなくやるべきことをやるだけ。温かく見守っていただければ」と、連覇がかかる決勝を見据えていた。

◆平野歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟県出身。１５歳で初出場した１４年ソチ五輪では、冬季五輪日本選手で最年少表彰台となる銀メダルを獲得した。１８年平昌五輪も２位。２２年北京五輪では、同種目日本勢初の金メダルを獲得した。２１年東京五輪にはスケートボード・パークで出場。２４年３月に結婚を発表し、２５年１２月に第１子誕生を明かした。新潟・開志国際高、日大出。１６５センチ。