¡¡ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡££±£´Æü¤«¤é¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¤³¦°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç»Ì©¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´ü´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±Æü£±Æü¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²ÃÍ½Äê¡£²áµî¤Ë¤ÏºäËÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ïµ®½Å¤ÊàÀ¸¤¤¿¶µºàá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£²¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤«¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÊ¹¤±¤¿¤é¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£´¡¢£±£µÆü¤Î£²Æü´Ö¤Ï¡¢¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬ÌäÍ½Äê¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÏÃ¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤è¤ê¤â¤Ã¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÊý¡£¹¶¤áÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¼ÂÀï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶¯²½¹ç½É¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸×¤Î»ÊÎáÅã¤Ï³Ð¸ç¤ò¶»¤ËµÜºê¤Ø¸þ¤«¤¦¡£