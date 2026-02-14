Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太（３２）が、４月４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜・１１時）で連ドラ初主演を務め、イケメンアンドロイド役を演じることが１３日、分かった。ヒロイン役で臼田あさ美（４１）が共演する。

アラフォー漫画編集者・くるみ（臼田）と、未来からきた人型ロボット（宮舘）のＳＦラブコメ。宮舘は優雅なたたずまいと巧みなバラエティーセンスで“舘様”の愛称でバラエティー番組でも親しまれている。本作が連ドラ初主演で「グループ業とドラマ業を一緒にやることの重みを感じています」と背筋を伸ばす。

演じるのは、くるみを守るために４００年後から送り込まれた高性能アンドロイド・時沢エータ役。トリッキーな役柄での主演に「一体何を言っているんだ！？と思いました（笑）でもスタッフさんのこだわりがいっぱい詰まった企画書に感銘を受けました」。

初挑戦のアンドロイド役は「手の伸ばし具合など所作には気をつけています。（セリフは）感情を入れすぎないよう、イントネーションにも気をつけないと」と役作りにも余念がない。

ヒロインの臼田は、初共演の宮舘に「すごく穏やかで居心地のよい方」と信頼を寄せ、「お子様から大人まで楽しんでいただける作品」とアピールしている。