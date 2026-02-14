侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が、３月８日の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）第３戦・オーストラリア戦（東京Ｄ）で先発することが１２日（日本時間１３日）、濃厚となった。チーム最年長の右腕は、１４日に始まる宮崎強化合宿にもメジャーリーガー一番乗りで参加し、万全の調整で大会へ向かう意向。この日は新天地のユニホームを身にまとい、米アリゾナ州スコッツデールでキャンプインした。

久々に背負う日の丸を待ちきれない。菅野は１７年以来２大会ぶりに出場するＷＢＣへ向けて、今後の調整プランを自ら説明した。キャンプ２日目となる１３日（日本時間１４日）にブルペンに入ると明かした上で、早い段階で実戦形式へと移行。「週明けにライブＢＰをやって、宮崎でもう１回やって、できれば名古屋でも、もう１回できたらいいなと思っている。京セラの１発目に多分投げる」。３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラＤ）での登板までの道のりをすらすら口にした。

登板間隔を踏まえ、中５日で迎える３月８日の東京Ｄ、１次Ｒ第３戦となるオーストラリア戦の先発マウンドが濃厚となった。６日の初戦・台湾戦、７日の第２戦・韓国戦は山本（ドジャース）、菊池（エンゼルス）の状態を慎重に見極めながら最終決定するとみられる。

オーストラリアは２３年に韓国を破って８強に進出した不気味なチームだ。メジャーの主力クラスの選手はいないが、村上と同じホワイトソックスの２５歳内野手のミード、２４年のドラフト全体１位で指名されたガーディアンズ傘下マイナーの２３歳内野手・バザナら若手の有望株も多い。全体的にパワーのある打者が顔をそろえる中で、百戦錬磨の経験を生かし、一気に準々決勝進出を決める投球が期待される。

今回はメジャー組が過去最多９人集結したが、その先陣を切って宮崎合宿にも参加する方向だ。１７年大会では準決勝で敗退した悔しさも松井（パドレス）、鈴木（カブス）とともに味わっている。ピッチクロック、ピッチコムなどへの対応も含め、さまざまな経験をチームに還元する役割が期待される。現地時間の１７日頃に米国を出発予定。早ければ１４〜２４日までの合宿中盤から参戦する。井端監督もこまめに連絡を取っており、「すごく状態がいいという報告」を受けていることを明らかにした。

昨季終了後にＦＡとなり、ロッキーズ入りが発表されたのが１０日（日本時間１１日）。所属が決まらない時間も長かったが、ＷＢＣも見据えて１２月中旬から本格的な自主トレを続けてきた。「準備もしっかりしてきた。責任ある場所なのでしっかり結果を残せるように頑張ります」。キャッチボールやランニングからも見えた、順調な調整ぶり。強い覚悟を持って連覇へ挑む。

〇…雄星も２４日まで行われる宮崎合宿に一部参加することが明らかになった。エンゼルス関係者によると現地時間の２１日に米国を出発する見込み。前日のキャンプ初日にはいきなり実戦形式のライブＢＰに登板。ただ肩やひじなどに「張りとかはない」と涼しい顔で、この日は軽いメニューで終えた。初のＷＢＣ出場で慣れない調整となっているが「優秀なトレーナーに見てもらっているので全く心配してない。もちろん加齢とともにいろんな変化はあるでしょうけれど、対応していける自信はある」と頼もしかった。