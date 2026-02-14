ＷＢＣ日本代表の阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１３日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げ、１４日から侍の強化合宿が行われる宮崎に移動した。合宿中にチームのアドバイザーを務める米パドレス・ダルビッシュへの“弟子入り”を志願。「ＷＢＣの経験もあるし、メジャーでずっと投げている方。分からないことや気になることは積極的に、経験がある方に聞けるのはすごく大きい」と目を輝かせた。

過去にダルビッシュから称賛されたフレーミング（際どいゾーンの球をストライクに見せる捕球技術）を武器に、不断の努力で一流にまで上り詰めた坂本。日米通算２０８勝を誇る憧れのレジェンドから「バッターとかの情報を含めて、ピッチコム、ピッチクロックとかの対応の仕方もいろいろ教えてもらいながらになると思う」とイメージを膨らませる。また、激励のため合宿を訪れる米ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー・松井秀喜氏からも「どんな攻め方なのか、そういうことを聞いて特になることしかない」と学ぶつもりだ。

昨季は自己最多１１７試合の出場で打率２割４分７厘、２本塁打、２７打点。阪神のリーグ優勝に貢献し、個人としてもベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた。「明日（１４日）にみんなで練習するとなると、なお緊張感も出てくると思う。そうやって世界一を目指して野球ができる。いろいろあっという間に終わっちゃうかもしれないので、一日一日かみしめながら頑張りたい。その場その場で自分は何をしないといけないのか、何が必要なのかも感じながらやっていかないといけない」。“藤川阪神の頭脳”は左アキレス腱（けん）損傷で出場辞退した石井の思いも背負い、死力を尽くして世界と戦う。（中野 雄太）