オリックスが、新外国人のショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝に「ロングベッド」を手配していたことが１３日、分かった。メジャー史上最長身２１３センチ右腕の眠りをサポートするため、宮崎キャンプ前に延長用のベンチを購入。既製のベッドでは足がはみ出てしまう。自在に高さ調節ができ、クッション性のある素材で体全体が収まる工夫をこらした。

ジェリーの「長さ」は前例がなかった。１月中旬に獲得が決まり、球団がスタッフが迅速に動いた。既製のベッドに後付けができるアイテムを準備。宿舎のユニットバスでは座ってシャワーを浴びざるを得なかったジェリーも、体を曲げて眠る必要がなくなった。

シーズン中の遠征先にも持ち運ぶことが可能。７日から宮崎キャンプに合流している新助っ人は「サポートのおかげで、快適に眠ることができているよ」と球団の配慮に感謝した。先発候補として期待される新戦力。キャンプ後の自宅についても広いシャワールームと寝室が完備されていることを優先し、最善の環境を整えていくつもりだ。

来日前からＮＰＢ球でブルペン投球を重ね、仕上がりは上々。１５日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板する予定だ。心身を充実させ、気持ちよく働いてもらうのがオリ流。「ビッグ・ジェリー」を成功に導く。（長田 亨）