◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルに輝いた。予選２位で通過し、この日の決勝では最高得点をマーク。同種目の日本勢では、２２年北京五輪の平野歩夢に続き、２大会連続２人目の五輪王者が誕生した。１回目から９１・００点の高得点をマークし、２位につけると２回目で９５・００点をたたき出してトップに立った。山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得した。連覇を狙った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）はメダル獲得ならず、７位だった。

戸塚は、３歳からスノーボードを始め、１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。平野歩夢に続く年少記録だった。五輪は３大会連続出場。１６歳の時に初出場した１８年平昌では、決勝２本目で激しく転倒し、担架で運ばれ、悔しい１１位。メダルが期待された前回２２年北京大会でも、１０位に沈んできた。“三度目の正直”を果たすべく、強い気持ちでミラノ・コルティナ五輪を臨んでいた。

過去２大会でメダルに届かなかった要因は「気持ちの面が課題だったと思う」と振り返る。３度目の五輪に向けては「自信」をつけるために励んできた。昨年１２月のＷ杯開幕前の招待大会「ザ・スノーリーグ」から新技で五輪の切り札の横４回転半する「ダブルコーク１６２０」に挑戦。その次のＷ杯開幕戦では初成功した。ライバルに手数を見せるリスクはあるが、大会で数を打つことで「自信になった。やって良かった」

前回五輪金メダルで、３歳上の平野歩夢の背中を追いかけてきた。「一番プッシュしてくれる存在。技も参考にしていますし、やる気を出させてくれる存在かな」。平野歩とは利き足のスタンスが逆だが、平野歩のトリックの映像を反転させて研究するなど、影響を受けてきた。平野歩に続く、五輪タイトルをつかむ悲願をかなえた。表彰式で表彰台の頂点に立つと、涙が止まらなかった。「涙が出ちゃいましたね。何回もやめよう、やめようと思ったんですけど、いろいろな人に支えられたて感謝しています」と話した。願掛けもかねて、右手の薬指と左手の中指を金色のネイルで前日塗ったそうで「金メダル取れるように金色にしてもらってよかったと思いますね」と満面の笑みを浮かべた。「五輪という舞台に苦手意識があった。緊張する気持ちを抑えられないところあったが、きょうは少し落ち着いてできて本当に成長しましたね」とうなずいた。

◆戸塚 優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市生まれ。２４歳。両親の影響で３歳からスノーボードを始め、９歳からハーフパイプを始めると、１１歳で日本スノーボード協会の公認プロ資格を取得。１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。通算９勝。世界選手権は２１年金、１９年銀、２５年銅。五輪は１８年平昌大会１１位、２２年北京大会１０位。人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファン。１６９センチ。