◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、初出場の１９歳・山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が銅メダルをつかんだ。１１日の予選から堂々の滑りで３位で通過し、この日の決勝でも１回目と３回目で９２・００点の高得点をマーク。同種目の日本勢は、４大会連続の表彰台となった。

最終戦までもつれた１枚の五輪切符。山田は五輪代表の最終選考を兼ねたＷ杯で代表を争った重野秀一郎（日体大）の１１位を上回る１０位に入り、五輪初代表の座をたぐり寄せた。８日に日本勢ワンツーを飾ったビッグエア男子で金メダルの木村葵来、銀メダルの木俣椋真から刺激を受けた。特に同種目４番手で初代表入りした木俣の快挙に「僕も４番手なので、頑張ろうと思いました」と力をもらった。

今季の昨年１２月に米カッパーマウンテンで行われたＷ杯第２戦で初優勝を飾った有望株。優勝時は１発目に２回転する「マックツイスト」から逆スタンスで決めるなど、技や構成に独創性を持っている。両親や姉が現地で応援する中、“下克上”を果たし、夢の五輪メダリストとなった。「本当に信じられない感じ。みんなレベルが高すぎて２、３本目も続々と決めてきて。１本目で３位をキープできて本当によかったです。（メダルは）やっぱ重たいですね」と感慨深げに語った。

◆山田 琉聖（やまだ・りゅうせい）２００６年３月２５日生まれ。札幌市出身の１９歳。両親の影響で５歳からスノーボードを始め、１０歳でハーフパイプを本格的に開始。２３年全日本選手権で初優勝し、２４年ユース五輪で銅。Ｗ杯は１６歳だった２２〜２３年季から転戦し、２４年１２月に３位で初の表彰台。昨年１２月に初制覇。同月のザ・スノーリーグで３位。相生学院高卒。国際スノーボード＆スケートボード専門学校に在籍。１７１センチ。