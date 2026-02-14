元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。6月3日に死去してから初めて父の長嶋茂雄さんが夢を見たと明かした。

一茂は「凄くいい夢で。ある部屋に通されると、お袋と親父が円卓の左側に座っていて。笑ってるの。天国で笑ってるわ、2人とも」と話し始めた。

さらに、円卓には22年7月8日に死去した安倍晋三元首相、昨年12月23日に死去したプロゴルファーの尾崎将司さんも一緒にいれ、「4人で一緒に笑っているの、ずっと」と語った。夢は「すぐに終わっちゃったの」と言いながらも「凄く、俺の中でいい夢と言うか…皆さん天国で笑ってらっしゃるなと。凄くハートフルというか、気持ちがホッとするような夢を見たんです」と続けた。

一茂は、長嶋さんが夢に出てきたのは「親父の夢を見たのは初めて」としみじみと語った。

それを聞いた俳優の石原良純も、父の政治家、小説家の石原慎太郎さんが2022年に死去しが、夢で「朗らかな笑い顔を見れるようになったのは3〜4年かかった。だから最初から笑っているのはいい夢だな」と語っていた。