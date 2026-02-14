◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。11日の予選はスイッチバックサイド・ダブルアーリーウープ・ロデオ900を繰り出して3位通過。決勝でも独創性あふれるパフォーマンスで92.00点をマークし、表彰台をつかみ取った。

試技1回目にフルメークし、92.00点でトップに立った。試技2回目は3つめのトリックで転倒して3位に後退。フルメークの3回目は92.00点と伸ばせなかったが、見事にメダルを確保した。

昨年12月、米コロラド州コッパーマウンテンで開催されたW杯第2戦。小さなパイプで他の選手が高回転の大技を打てずに苦しむ中、山田は独創的なルーティンを滑りきり、94.50点を叩き出してキャリアW杯初優勝を果たした。「ついに、という感じ」。足かけ3年かけて誰もマネできないルーティンを完成させ、初五輪への道を大きく切り開いた。

5歳でスノーボードを始め、10歳の時にW杯のため「車で20分くらい」の距離にある、さっぽろばんけいスキー場にハーフパイプができたのを機に競技を開始。中学校時代、左手首や肩を骨折したことがターニングポイントになった。

雪から離れた期間、同世代の競技映像を見ている中で「ルーティンが一緒。ワンパターン化していた」と気づいた。高回転トリックも魅力だが、スノーボード本来の楽しさやスタイルが失われていることに気づいた。雪上復帰後は「人と違う技をやろう」と決意。国母和宏、中井孝治ら北海道の先輩たちが得意としていた「マックツイスト」の習得を皮切りに、独創的な技をこだわって習得してきた。

マックツイストに、アーリーウープロデオ…。山田の採点表にはトリプルコーク1440や1620（4回転半）はないが、他の選手にはない技名も並ぶ。「（競技前の）ルーティンはない。音楽もあまり聴かない。（服は）好きなシルエットはあるけど、そこまでこだわりは持っていない」という19歳にとっての唯一のこだわりが、スノーボード。高回転化の潮流にあらがうように独自路線を突き進み、五輪の舞台でも異彩を放った。