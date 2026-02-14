ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）がバッテリー組キャンプ初日だった１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。

大谷、朗希はブルペン入り。大谷はＷＢＣでは打者に専念するが、開幕からの二刀流へ向けて２７球を投げ「いい強度で投げられているので順調だと思います」とうなずいた。

大谷とともに３月のあぢ６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する山本は、ライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。米国代表のウィル・スミス捕手、韓国代表の金慧成内野手相手に右前安打、見逃し三振、空振り三振、四球、右前安打だった。大谷、朗希は練習を見つめ、大谷は「素晴らしかったと思いますね。まだまだ球速とかは上げていく段階だと思いますけど、コマンドも素晴らしかった。ウィル（スミス）の反応を見た感じ、球も来ている感じはしていると思うので、素晴らしかったと思います」とたたえた。

大谷は取材の中で「今日も時間が合えばライブＢＰで打席に立とうと思っていた」と明かした。ブルペンでの投球練習の時間もあったため、打席に立つことはできなかったが、時間さえあれば、いきなり山本ＶＳ大谷の夢対決が見られていたかもしれない。